Pobił i okradł kobietę w Żorach. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Wcześniej miał wyrok w zawieszeniu

- Oprócz tego, że poszukiwali go kryminalni, podobne zadania zlecili pozostałym policjantom - mówi asp.szt. mgr Kamila Siedlarz. To właśnie miejski patrol zatrzymał mężczyznę.

37-latek usłyszał już zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i kradzieży dokumentu. Mężczyzna wcześniej był już karany. Usłyszał wyrok w zawieszeniu. Pobicie i kradzież, których się dopuścił będą traktowane jako powrót do przestępstwa.

Grozi mu do 7,5 roku więzienia. Póki co prokurator objął go policyjnym dozorem.