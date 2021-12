Pod Libero w Katowicach działa już zadaszone lodowisko. Amatorzy łyżew znajdą tu dla siebie sporo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia

Bezpłatne zadaszone lodowisko na południu Katowic czeka na chętnych

Na Placu do Radości przed Libero Katowice po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wraca kultowa atrakcja. Jest to zimowe lodowisko, na którym z łyżwiarskich uciech będzie mógł skorzystać każdy – i zrobi to bezpłatnie, przez cały tydzień i bez względu na pogodę. Wszystko to dzięki zadaszeniu stanowiącemu ochronę dla łyżwiarzy przed deszczem i śniegiem.