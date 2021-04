Podbeskidzie Bielsko-Biała: Dlaczego jest tak źle? Znamy odpowiedź

Tylko jeden klub opuści PKO Ekstraklasę w obecnym przejściowym sezonie. Wbrew pesymistycznym prognozom w walkę o uniknięcie tego - dość wstydliwego biorąc pod uwagę okoliczności - losu, wciąż zaangażowanych jest kilka zespołów, a dwa z nich znajdują się w sytuacji krytycznej.

Realnie patrząc zagrożone degradacją są wciąż zespoły, które zgromadziły poniżej 33 punktów. Spójrzmy jakie mecze pozostały im do rozegrania:

Wisła Płock (29 pkt): Lechia (dom), Podbeskidzie (wyjazd), Zagłębie (dom);

Wisła Kraków (29): Legia (wyjazd), Lech (dom), Piast (wyjazd);

Cracovia (28): Górnik (dom), Lechia (wyjazd), Warta (dom);



Podbeskidzie (24/27 meczów): Piast (wyjazd), Płock (dom), Legia (wyjazd);



Stal (24/26 meczów): Lech (wyjazd), Raków (dom), Legia (dom), Śląsk (wyjazd).

Sporo wskazuje na to, że decydująca bitwa rozegra się pomiędzy dwiema ostatnimi ekipami, a pewne jest to, że Podbeskidzie musi zdobyć co najmniej tyle samo punktów co Stal, dzięki bramce zdobytej w Mielcu (1:2) i wygranej 1:0 na własnym boisku. Górale mają jednak do rozegrania o jeden mecz mniej, co dodatkowo komplikuje ich zadanie.