Podbeskidzie - Górnik Łęczna 1:0. Górale wymęczyli przełamanie

W ostatnich miesiącach w Podbeskidziu wydarzyło się wiele. Zmieniali się trenerzy, drużyna spisywała się na boisku raz dobrze, raz źle, ale jedno pozostawało niezmienne: wygranie meczu u siebie graniczyło z cudem. Bilans Górali pod Klimczokiem w tym roku był wręcz zatrważający, bo przed meczem z Górnikiem w 12 meczach rozegranych przed własną publicznością wygrali tylko raz i zdobyli zaledwie pięć bramek.

Postawy w spotkaniach u siebie nie udało się poprawić ani Piotrowi Jawnemu, ani Mirosławowi Smyle, co w efekcie doprowadziło władze Podbeskidzia do zwolnienia obu trenerów. Dariusz Żuraw nie zamierza iść tą samą ścieżką - co prawda w debiucie pod przy Rychlińskiego tylko zremisował z ŁKS-em, ale w sobotę jego drużyna przerwała serię czterech domowych spotkań bez zwycięstwa i pokonała Górnika Łęczna.

Kibice Górali są tak spragnieni zwycięstw swojej drużyny, że zapewne nie będą mieli za złe mało porywającego stylu, w jakim Podbeskidzie zgarnęło komplet punktów. Pierwsza połowa nie przyniosła wielu emocji. Goście z Lubelszczyzny nie dali się zdominować, ale ich bramkarz Maciej Gostomski skapitulował po akcji Joana Romana i Kamila Bilińskiego. Błyskotliwy Hiszpan przedryblował kilku przeciwników, wyłożył piłkę snajperowi Górali, a ten ze stoickim spokojem zdobył swoją siódmą bramkę w tym sezonie.