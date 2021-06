Podbeskidzie ma nowych trenerów: Piotr Jawny i Marcin Dymkowski poprowadzą zespół z Bielska-Białej w I lidze

Budową takiego zespołu zajmie się trenerski duet Piotr Jawny - Marcin Dymkowski, którzy poprzednio z sukcesami prowadzili rezerwy Śląska Wrocław (awansowali z IV ligi do III, a następnie do II, gdzie w minionym sezonie otarli się o baraże do I ligi).

Marcin Dymkowski zaznaczył, że jako trenerzy mają swój plan. - Staramy się wprowadzać zawodników na wyższy poziom, indywidualny trening jest dla nas bardzo istotny, rozwój zawodników jest dla nas najistotniejszy. To się składa na jedną całość i buduje zespół. Wszyscy mają otwartą drogę, wszyscy pracują na sukces klubu. Najważniejsza jest drużyna. Rozwój zawodników jest dla nas istotny, ale to ma budować drużynę.

Aktualnie trwają rozmowy związane ze skompletowaniem sztabu szkoleniowego, w którym znajdą się m.in. trener przygotowania fizycznego, analityk, trener bramkarzy. Prowadzone są także rozmowy z kilkunastoma piłkarzami, którzy mogą trafić do Bielska-Białej oraz z tymi, którzy zostali w klubie. Trenerzy chcą mieć czas, by ich poznać.

Pytany o podział obowiązków przyznał, że razem ustalają skład. - Ja odpowiadam za przygotowanie defensywne zawodników, by w odpowiedni sposób bronili. Wszystkie fazy bez piłki, zachowanie w defensywie to moja działka. Nie obarczam tym Piotra, który ma swoje rzeczy, dotyczące ofensywy. Dzięki temu możemy się skupić każdy na jednej rzeczy i wnikliwie ocenić zawodnika. Dlatego ta współpraca jest tak owocna - stwierdził.

- To, że ktoś ma 16 czy 35 lat, nic nie znaczy. Każdy może się rozwijać się w każdym wieku, na to liczmy tutaj. Mamy nadzieję, że zawodnicy, którzy są bardziej doświadczeni, też pójdą tą drogą. Bo to największa przyjemność żeby iść ciągle do przodu, a nie stać w miejscu - ocenił Dymkowski.