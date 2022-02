Podbeskidzie wyjechało na zagraniczny obóz. W kadrze Górali znalazło się 23 piłkarzy

Większość drużyn Fortuna 1. Ligi do rundy wiosennej przygotowuje się w kraju. Jeśli już jakiś klub zdecydował się na wyjazd na zagraniczne zgrupowanie to poleciał do Turcji. Ten kierunek obrało sześć zespołów z zaplecza PKO Ekstraklasy, w tym m.in. Zagłębie Sosnowiec. Podbeskidzie jako jedyne zdecydowało się zorganizować swój obóz w Chorwacji, w której przygotowywało się do sezonu już przed rokiem.

Piłkarze Górali dziś wsiedli w autobus i wyruszyli na Istrię. Najbliższe jedenaście dni Kamil Biliński i spółka spędzą w miejscowości Umag. Na miejscu bielszczanie nie tylko będą trenować, ale rozegrają też trzy mecze kontrolne z zespołami II ligi z Serbii i Słowenii. Sparingpartnerami Podbeskidzia będą 12 lutego FK Javor (3. drużyna serbskiej II ligi), 15 lutego NK Triglav Kranj (wicelider słoweńskiej II ligi) i 18 lutego ND Gorica (lider słoweńskiej II ligi). Dzień po tym ostatnim spotkaniu podopieczni trenerów Jawnego i Dymkowskiego wrócą do domów.