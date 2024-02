Podolski wspomoże Górnika. Czy zabrzanie postraszą „Lwy” z Mannheim? Jacek Sroka

Były mistrz świata w piłce nożnej Lukas Podolski lubi piłkę ręczną i chętnie pojawia się na meczach handballowego Górnika Karina Trojok

We wtorek 13 lutego o godzinie 20.45 piłkarze ręczni Górnika Zabrze rozpoczną rywalizację w drugiej fazie grupowej Ligi Europejskiej. Awans podopiecznych Tomasza Strząbały do szesnastki najlepszych drużyn Europy tych rozgrywek jest największym międzynarodowym sukcesem Górnika. Zabrzanie w Dąbrowie Górniczej zagrają ze słynnym niemieckim klubem Rhein-Neckar Loewen. Górnika z wysokości trybun ma wspierać m.in. Łukasz Podolski, który nie kryje, że jest wielkim fanem piłki ręcznej i zapowiedział, że wybiera się do w hali Centrum.