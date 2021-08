Podręczniki szkolne 2021/2022. Ile kosztują używane książki? Sprawdzamy w antykwariacie "Księgarski" w Katowicach Olga Krzyżyk

Idziemy do antykwariatu po szkolne podręczniki. Potrzebujemy m.in. książki do języka polskiego, do matematyki, chemii, biologii, fizyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki...i lista ciągnie się dalej. To kilkanaście książek na jednego ucznia. Nowe książki są bardzo drogie, dlatego wiele osób decyduje się na zakup książek używanych. Można bezpośrednio od kogoś odkupić podręczniki, a także kupić je przez internet lub kupić używane książki w antykwariacie. Zobaczmy, ile kosztują używane podręczniki. To ceny książek w antykwariacie "Księgarski" przy ul. Mickiewicza w Katowicach. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia podręczników wraz z cenami.