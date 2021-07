"Podróż siódma" Stanisława Lema w formie komiksu. Czy udało się oddać ducha twórczości króla polskiej fantastyki naukowej?

"Podróż siódma" Jon J Mutha na podstawie opowiadania Stanisława Lema jest wierną adaptacją epizodu przygód Ijona Tichego. Choć przybiera ona komiksową formę, to blisko jej też do picturebooka. Mamy tutaj duże ilustrację, w pewnych momentach zrezygnowano z dymków, by tekstem zamieszczonym bezpośrednio na komiksowej planszy zawrzeć jak najwięcej prozy Lema.

Akwarelowe ilustracje cieszą oko. Ich twórca, podobnie jak Lem, nie trzyma się realizmu. Widzimy jak w rakiecie kosmicznej Ijon siedzi na zwykłym fotelu, korzystac ze zlewu w kuchni, a z szafki wysypują mu się zwykłe narzędzia, które można spotkać w każdym domu.

Komiks nie odbiega znacznie od swego pierwowzoru. Mnóstwo tu humoru i ironii obecnej na kartach twórczości Lema. Historia o tym, jak bohater wpada w pętlę czasu i jej konsekwencje wciąż bawią i dają do myślenia. Prosta historia została ubrana w przekonujące i właściwie oddające charakter prozy polskiego pisarza. To też świetna okazja do zapoznania młodych czytelników z twórczością Lema. Komiksowa i lekka forma może zachęcić ich do sięgnięcia po książki tego pisarza. Pozycja ta to też wspaniały hołd dla dorobku wybitnego i poczytnego autora z Polski. Twarda oprawa sprawi, że książka posłuży nam wiele lat i będzie ją można