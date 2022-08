Podróż w czasie do Rybnika lat 50., 60. i 70. Tak wyglądało miasto w tamtych czasach. Poznajecie te miejsca? Niektóre są nie do poznania

Podróż w czasie do Rybnika sprzed lat

Rybnik w latach 1950-1970

Rybnicki rynek zawsze tętnił życiem, przechodzili przez niego ludzie spieszący się do pracy, inni robili zakupy. Dzisiejszy plac wolności był dworcem PKS, na który zjeżdżały autobusy. Na fotografiach widzimy jak miasto się zmienia, inne przynoszą wspomnienia miejsc, których nie znajdziemy już na mapie miasta. Wiele miejsc ze zdjęć nadal pełni swoją funkcję w tej samej formie. Jedno jest pewne: Rybnik od zawsze był pięknym miastem i to się nie zmienia. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Może znajdziecie siebie, swoich rodziców, bądź dziadków na fotografiach sprzed lat?