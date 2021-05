Pogoda dla województw. Przed nami chłodny, deszczowy i burzowy weekend na koniec maja. Co mówi prognoza pogody na weekend od IMGW?

Pogoda na ostatni weekend maja nie napawa optymizmem. Będzie chłodno, a także towarzyszył nam będzie przelotny deszcz, szczególnie na wschodzie kraju. Nie zabraknie na szczęście pozytywnych akcentów. Przejaśnienia pojawią się zwłaszcza w niedzielę na zachodzie i nad morzem. Temperatura będzie podobna do tej, którą notowaliśmy w ostatnich dniach. Jak przewiduje IMGW nie zabraknie również burz. Nie powinny jednak być gwałtowne. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW.

Pogoda na weekend 28-30.05. Co mówi prognoza pogody IMGW? Nadchodzący weekend niestety nie będzie łaskawy jeśli chodzi o pogodę. Końcówka maja będzie: chłodna,

deszczowa,

burzowa. Nie zabraknie jednak przejaśnień. Temperatura natomiast, jak na tę porę roku będzie chłodna. Czy przełom przyniesie czerwiec? Jest szansa, że w końcu w Polsce rozgoszczą się upały i przyjemne ciepło.

Prognoza pogody na piątek 28.05. Wschodnia Polska pozostanie na skraju niżu znad Litwy, natomiast pozostały obszar kraju będzie na skraju wyżu znad Morza Północnego. W nocy z piątku na sobotę, na wschodzie oraz na północnym zachodzie, zaznaczy się wpływ frontów atmosferycznych. Pozostaniemy w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim. Nastąpi niewielki wzrost ciśnienia. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-zachodni.

Gdańsk 15°C

Koszalin 14°C

Szczecin 16°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na północnym wschodzie, burze, lokalnie możliwy niewielki grad. Wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Temperatura maksymalna od 12°C na krańcach północno-zachodnich do 16°C na wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h.

Olsztyn 15°C

Suwałki 15°C

Białystok 16°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Poznań 15°C

Gorzów Wlkp. 16°C

Toruń 16°C

Kalisz 15°C

Bydgoszcz 15°C

Zielona Góra 16°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Warszawa 16°C

Łódź 15°C

Lublin 17°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w obszarach podgórskich od 14°C do 16°C. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam temperatura od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wrocław 16°C

Jelenia Góra 14°C

Legnica 16°C

Opole 18°C

Katowice 17°C

Częstochowa 16°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 16°C, na szczytach Beskidów od 6°C do 9°C, wysoko w Tatrach około 2°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany; północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny, wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 60 km/h.

Kraków 17°C

Kielce 16°C

Rzeszów 18°C

Zakopane 13°C Pogoda na sobotę 29.05. Polska będzie w zasięgu wyżu z centrami nad Morzem Północnym i Skandynawią. Nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Nastąpi spadek, a potem wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i tam lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C na wschodzie do 17°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny. Gdańsk 13°C

Koszalin 15°C

Szczecin 17°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, północny. Olsztyn 14°C

Suwałki 13°C

Białystok 14°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym wschodzie regionu miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny. Poznań 17°C

Gorzów Wlkp. 17°C

Toruń 17°C

Kalisz 16°C

Bydgoszcz 16°C

Zielona Góra 18°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Warszawa 15°C

Łódź 15°C

Lublin 15°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, w obszarach podgórskich od 13°C do 15°C. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam temperatura od 0°C do 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny.

Wrocław 16°C

Jelenia Góra 13°C

Legnica 16°C

Opole 17°C

Katowice 16°C

Częstochowa 15°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C, na szczytach Beskidów od 4°C do 6°C, wysoko w Tatrach około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany; północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północny. Wysoko w Tatrach i w rejonach burz porywy wiatru do 60 km/h. Kraków 16°C

Kielce 15°C

Rzeszów 16°C

Zakopane 12°C Pogoda na niedzielę 30.05. Przeważający obszar kraju będzie na skraju wyżu znad Morza Północnego, jednak na wschodzie zaznaczy się obszar zatoki niskiego ciśnienia, związany z niżem nad Ukrainą. Będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 14°C na północnym zachodzie do 18°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Gdańsk 14°C

Koszalin 16°C

Szczecin 17°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Olsztyn 16°C

Suwałki 16°C

Białystok 17°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym wschodzie regionu miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny. Poznań 18°C

Gorzów Wlkp. 18°C

Toruń 17°C

Kalisz 16°C

Bydgoszcz 18°C

Zielona Góra 18°C