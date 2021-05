Pogoda w woj. śląskim. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Może silnie wiać i padać

Burze są prognozowane również w pasie od południowo-zachodniej części kraju, przez centrum, aż do północno-wschodniej Polski. Będą się one rozwijać w godzinach popołudniowych i wieczornych - zapowiada IMGW.

"Najsilniejszym burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru (do 70-80 km/h). Możliwe będą także krótkotrwałe ulewy (do 5-10/10 min, całkowita wysokość opadów do 15-20 mm), oraz opady drobnego gradu (miejscami obfite), a w niektórych przypadkach do 2 cm" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez Instytut w mediach społecznościowych.