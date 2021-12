Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów 1:1. Niedosyt Niebieskich

Piłkarze Ruchu odrobili ligowe zaległości, ale wracali do domów z nie najlepszych humorach. Niebiescy tylko zremisowali z broniącą się przed spadkiem Pogonią, choć w końcówce mieli liczebną przewagę.

Mecz w Siedlcach nie był wielkim widowiskiem. Zwłaszcza do przerwy niewiele działo się na boisku, a chorzowianie w I połowie tylko raz zagrozili bramce gospodarzy po strzale Damiana Kowalczyka, który na ró odbił bramkarz Pogoni.

Więcej na murawie działo się po przerwie. Aktywny był zwłaszcza Maciej Górski, który jest ostatnio w wyśmienitej formie.. Pierwsze trzy strzały kapitana gospodarzy były niecelne, ale w 74 minucie skierował on w końcu piłkę do siatki wykorzystując dośrodkowanie Miguela Lopeza. To był szósty gol Górskiego w ostatnich pięciu meczach. Najlepszy strzelec Pogoni zdobył bramkę również w pierwszym spotkaniu tych drużyn w Chorzowie.