Pogrzeb Adama Baumanna w Katowicach. Wybitny aktor Teatru Śląskiego zmarł w wieku 73 lat

Aktor zmarł w wieku 73 lat. W Katowicach żegnała go rodzina, przyjaciele i bliscy. Pogrzebowa Eucharystia odbyła się w kaplicy Centralnego Cmentarza Komunalnego w Katowicach. Sprawowali ją ks. Piotr Brząkalik, ks. Marcin Ditrich i o. Mirek Jajko. Aktor spoczął na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9.

"Kochany Tatusiu,

dziękuję Bogu, że wybrał na mojego tatę właśnie Ciebie. Dał mi Twoją wrażliwość, Twoje specyficzne poczucie humoru i dystans do siebie, i Twoją miłość do teatru, która mi bardzo utrudnia życie, ale też czyni je piękniejszym...

Nie mogę uwierzyć, że już nie nagrasz głosu do przedstawienia, jakie będę robić z moimi młodymi aktorami. Że nie przyjadę na Twój spektakl. Bo nawet, jeśli pojawię się w "Śląskim", to już będzie inaczej. Nie uściskamy się w garderobie. Nie przywiozę Ci mojej książki i nie usłyszę jak mówisz swoim kolegom ze źle ukrywanym wzruszeniem, że córka ci "podarowała swoją nową broszurkę".

Wierzę, że w niebie jest najwspanialszy teatr i że nasz Mistrz, ten największy Reżyser, potrzebował w zespole właśnie Ciebie.

I wierzę, że jak się kiedyś spotkamy, to powiesz specjalnie dla mnie "Przesłanie Pana Cogito" Herberta, jak wtedy, przed laty w Grudziądzu, kiedy się zachwyciła Tobą moja mama..." - napisała na Facebooka córka aktora Karolina Baumann, dominikanka.