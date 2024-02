Polacy przegrali sami ze sobą. Kompletnie nieudany występ kadry w Sosnowcu ZDJĘCIA

Polacy przegrali sami ze sobą. Kompletnie nieudany występ kadry w Sosnowcu

- To nie był dobry wieczór. Liczyliśmy na inny wynik, inną grę. Nie pokazaliśmy swojego hokeja. W szatni wszyscy są zawiedzeni, ja też. Zdajemy sobie sprawę z tego, że turniej nam kompletnie nie wyszedł. Nie trafiłem z powołaniami, zmylił nas też wysoko wygrany sparing z Koreańczykami, którzy wtedy zagrali krótko po przylocie – powiedział Robert Kalaber, trener naszej kadry.

Biało-Czerwoni byli nie tylko gospodarzem, ale i faworytem rywalizacji na Stadionie Zimowym. Wszak w ubiegłym sezonie po ponad 20 latach przerwy wywalczyli awans do światowej elity, a tymczasem zajęli w tej imprezie dopiero trzecie miejsce.

- Czujemy złość na siebie, rozczarowanie. Nie osiągnęliśmy celu, jaki sobie założyliśmy. Ostatnio wszystko się nam udawało, jesteśmy trochę w szoku. Nie robiliśmy niektórych małych rzeczy hokejowych, a kiedy zaczęliśmy - było za późno. Krążek nie chciał trafić do bramki. Przegraliśmy ten turniej sami ze sobą. Musimy się z tym uporać i na nowo zacząć od prostych rzeczy – stwierdził Krystian Dziubiński, kapitan reprezentacji Polski.

Tak odległa lokata oznacza, że Biało-Czerwoni stracili nawet hipotetyczne szanse na walkę o igrzyska. Do finału olimpijskich kwalifikacji awansowała z Sosnowca Ukraina, a z pozostałych grup Wielka Brytania z Cardiff i Japonia z Budapesztu, ale jeśli marcowy kongres IIHF zadecyduje o wykluczeniu z igrzysk hokeistów Rosji i Białorusi to szansę występu w sierpniowych turniejach ostatniej rundy eliminacji do ZIO mających się odbyć w Bratysławie, Rydze i Aalborgu mogą dostać dwa najlepsze zespoły z drugich miejsc.