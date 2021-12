Polacy zapłacą mniej za prąd dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Po Nowym Roku zmienią się rachunki za prąd. Dlaczego?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej i gazu, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Taryfy wskazują na wzrost cen i tak w przypadku energii elektrycznej statystyczna polska rodzina w wartościach nominalnych zapłaciłaby miesięcznie około dwudziestu kilku złotych więcej. Rząd wprowadził tarczę antyinflacyjną i zadbał o to, by rachunki nie rosły tak szybko przez obniżenie stawki podatku VAT oraz akcyzy. Dzięki pomocy rządu w pierwszym okresie statystyczna polska

rodzina zapłaci około 6 zł więcej na rachunku za energię.

Gdyby nie było tarczy, to rachunki za prąd byłyby o jedną piątą wyższe. Co na tą cenę wpływa?

Zmiana to efekt procedury administracyjnej, w której analizuje się koszty związane z działalnością. Kluczowym elementem tych analiz są hurtowe ceny energii elektrycznej, które osiągnęły w ostatnim czasie wyjątkowo wysoki poziom. To efekt radykalnej europejskiej polityki klimatycznej, która przejawia się w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dla przykładu w roku 2018 notowania emisji CO2 były na poziomie około 5 euro za tonę, w ubiegłym roku na poziomie 20 euro za tonę, a obecnie to około 90 euro za tonę.