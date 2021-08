Policjanci z Częstochowy zatrzymali 18-letniego cyberprzestępcę. Wyłudził dane osobowe od 350 osób

18-letni cyberprzestępca zatrzymany

Policjanci z Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą, którzy na co dzień zwalczają przestępczość internetową wpadli na trop oszusta, który postanowił wzbogacić się kosztem internautów. To wynik wnikliwej pracy operacyjno-rozpoznawczej śledczych zwalczających cyberprzestępczość i współpracy z jednym z częstochowskich sklepów prowadzących sprzedaż internetową.

Przestępca posługując się danymi innych osób, zamieszczał ofertę pracy na jednym z portali społecznościowych. Od osób zainteresowanych podjęciem pracy wyłudzał ich pełne dane osobowe, a następnie w celu rzekomej weryfikacji podawał konto bankowe, na które zainteresowani mieli przelać 1 zł. W rzeczywistości jednak wykonany przelew uruchamiał procedurę kredytową w banku i osoba zainteresowana pracą nieświadomie kupowała na raty drogi sprzęt elektroniczny w jednym ze sklepów internetowych. Zakupiony w ten sposób towar trafiał do rąk oszusta, który następnie oferował go do sprzedaży na portalach ogłoszeniowych po znacznie zaniżonych cenach.