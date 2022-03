Policyjny pościg i strzelanina w Częstochowie. 30-latek został skazany prawomocnym wyrokiem za wydarzenia z 2019 roku

Sceny jak z filmu sensacyjnego rozegrały się w Częstochowie 20 grudnia 2019 roku. W piątkowy wieczór policjanci z Komisariatu II Policji w Częstochowie patrolowali miasto. Po godzinie 19 stróże prawa zauważyli młodego mężczyznę, siedzącego w zaparkowanym na uboczu samochodzie.

Mundurowi podeszli do mazdy, by wylegitymować kierowcę. Na widok policjantów kierowca zaczął jednak uciekać samochodem. Policjanci rozpoczęli pościg. Gdy mazda zatrzymała się przed zamkniętym przejazdem kolejowym, policjanci wybiegli z radiowozu, by zatrzymać kierowcę. Wtedy też młody mężczyzna ruszył w ich kierunku, próbując potrącić interweniujących stróżów prawa. Policjanci użyli broni służbowej.

Padło kilka strzałów w opony samochodu, jednak mężczyzna kontynuował ucieczkę, zatrzymując się dopiero kilka ulic dalej. Wtedy też okazało się, że uciekający mężczyzna został ranny w plecy. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie został poddany zabiegowi. Pobrano od niego próbki krwi na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych.