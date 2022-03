Policyjny pościg w Bielsku-Białej. 23-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Miał więcej na sumieniu

Stróże prawa powiadomili o pościgu dyżurnego bielskiej komendy i ruszyli za volkswagenem. 23-latek zapędzony w kozi róg porzucił pojazd i podjął krótką, nieudaną próbę pieszej ucieczki. Został obezwładniony i zatrzymany.

- Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że 23-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a w jego kryminalnej kartotece były już notowania za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Został zatrzymany i doprowadzony do bielskiej komendy - poinformował asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.