Polonia Bytom - Karkonosze Jelenia Góra 2:1. Zwycięski powrót bytomian do domu ZDJĘCIA

Piłkarze Polonii po pięciu kolejnych wyjazdach dopiero w 6. kolejce po raz pierwszy w tym sezonie zagrali u siebie. Co prawda mecz na stadionie na Olimpijskiej odbywał się bez udziału publiczności, ale i tak powrót do domu podziałał pozytywnie na piłkarzy trenera Kamila Rakoczego i po trzech kolejnych porażkach bytomianie odnieśli wreszcie zwycięstwo.

Spotkanie na Olimpijskiej rozpoczęło się idealnie dla Polonii, bo gospodarze już w 1 minucie objęli prowadzenie, Na listę strzelców wpisał się Patryk Stefański, który po szybkiej akcji bytomian skierował piłkę do siatki.

Karkonosze przed tygodniem odniosły pierwszą wygraną i w Bytomiu nie zamierzali być chłopcami do bicia. Beniaminek grupy trzeciej III ligi parę razy zaatakował gospodarzy i w 27 minucie doprowadził do wyrównania. Z boku pola karnego napastnika gości sfaulował Jakub Wróbel i sędzia Kamil Zator podyktował jedenastkę dla piłkarzy z Jeleniej Góry. Karnego egzekwował Paweł Niemienionek i techniczną podcinką a'la Panenka posłął piłkę do siatki.