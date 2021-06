Polscy kibice mieli wiarę. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli

NOWE Częstochowa. Miasto postawiło kurtyny wodne. Miejski Zarząd Dróg zapowiedział polewanie uilc

Od dzisiaj do wtorku (18- 22 czerwca) meteorolodzy prognozują w całej Polsce upały. Temperatura maksymalna, także w Częstochowie ma wynieść od 29°C do 32°C. Dlatego w mieście już ustawiono kurtyny wodne, by częstochowianki i częstochowianie mogli choć trochę się ochłodzić w ciągu dnia. Miejski Zarząd Dróg zapowiedział również polewanie ulic wodą.