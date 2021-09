Polska Hokej Liga rozpoczyna sezon. GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie i GKS Katowice wśród faworytów

GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie i GKS Katowice wśród faworytów Polskiej Hokej Ligi

Śląsk razem z Małopolską od lat stanowi o sile polskiego hokeja. Nie inaczej będzie w tym sezonie. W gronie kandydatów do medali są trzy zespoły z naszego regionu: broniący tytułu JKH GKS Jastrzębie, pragnący odzyskać mistrzowską koronę GKS Tychy oraz mający wysokie aspiracje GKS Katowice. Celem czwartej naszej drużyny - Zagłębia jest zakwalifikowanie się do play off. W Sosnowcu przede wszystkim czekają jednak na nowe lodowisko, które ma być gotowe w 2022 roku.

Jastrzębianie w poprzednim sezonie zdobyli wszystko co było do wywalczenia na krajowych taflach sięgając po mistrzostwo, Puchar Polski i Superpuchar. W nagrodę JKH gra w Hokejowej Lidze Mistrzów, gdzie również nie przynosi nam wstydu tocząc zacięte boje w wyżej notowanymi rywalami. W zespole zaszło jednak sporo zmian - odeszło kilka gwiazd i najbardziej uzdolnionych wychowanków, a w zamian na Jastor ściągnięto łotewski zaciąg wzmocniony dwójką Białorusinów.