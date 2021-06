Polska - Meksyk w Energa Cup 80:75 ZDJĘCIA KIBICÓW, RELACJA Polscy koszykarze zaczęli od zwycięstwa turniej w Gliwicach

Polscy koszykarze w Gliwicach przygotowują się do kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio. Występ w Energa Cup jest etapem tych przygotowań.

Polacy zaczęli od prowadzenia 14:5 i wygrali pierwszą kwartę 27:19.

Dzięki akcjom Fabiana Jaimesa i Diego Willisa Meksyk znacznie zbliżył się do gospodarzy na początku drugiej kwarty. Szybko reagowali na to jednak Dominik Olejniczak oraz Michał Michalak i sytuacja była opanowana. Jak się okazało - tylko na chwilę. Do remisu doprowadził Jose David Estrada, a Willis dał swojemu zespołowi prowadzenie! Kadra trenera Mike’a Taylora miała problemy z grą w ataku, a po rzutach wolnych Jorge Camacho pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:37 dla rywali.

W III kwarcie do remisu doprowadził Damian Kulig, a przewagę po chwili dał Łukasz Kolenda. Teraz to Polacy grali zdecydowanie bardziej efektywnie w ataku! Po 30 minutach było 61:58 dla Biało-Czerwonych.