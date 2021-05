Pomnik Powstań Polskich w Gliwicach powstanie na Placu Krakowskim? Jest apel, aby zatrzymać budowę

Tym samym rada wyraziła zgodę na to, aby SPAK zajęło się organizacją zbiórek pieniędzy i budową pomnika w zaproponowanej formie.

Radni zajęli się projektem dokładnie 14 grudnia 2017 roku. Przyjęli go niemal jednogłośnie. Wstrzymał się tylko Kajetan Gornig z Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Chciał aby dyskusja wokół ulic, placów, pomników etc. dotyczyła osób historycznie bliższych Gliwicom, niż Powstanie Wielkopolskie.

W 2017 roku Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej zwróciło się do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem o możliwość wzniesienia na Placu Krakowskim Pomnika Powstań Polskich. Obelisk zgodnie z projektem ma mieć około 10 metrów i na tablicach umieszczonych ze wszystkich czterech stron upamiętniać 16 wydarzeń z historii Polski. Od Konfederacji Barskiej (1768) po powstanie Solidarności (1980).

Po prawie trzech i pół roku na Placu Karkowskim rozpoczęły się pierwsze prace. W miejscu przyszłego obelisku ledwie wykopano dziurę w ziemi, a już w poniedziałek, 26 czerwca, pojawił się apel do prezydenta Adama Neumana, aby zatrzymać budowę Pomnika Powstań Śląskich.

Początkowo podpisało go kilkudziesięciu urbanistów, architektów, ludzi kultury, dziennikarzy i społeczników. W kilka dni zebrano jednak ponad 1200 podpisów, a ich liczba stale rośnie.

- Przyznam szczerze, że kilka lat temu pojawiła się informacja o takiej inicjatywie, ale była to tylko wzmianka na którymś z gliwickich portali, że jest taka inicjatywa. Nie potraktowałam jej poważnie, bo nie wierzyłam, że to naprawdę może się wydarzyć. Było to wówczas zbyt absurdalne. Dopiero teraz, kiedy na Placu Krakowskim zaczęto robić pierwsze wykopy, stanęliśmy niemal przed faktem dokonanym - mówi w rozmowie z DZ Agata Twardoch, architektka, urbanistka i jedna z inicjatorek apelu.