Pomóżmy Wojtkowi Parzychowi z Rybnika. Biegacz miał koszmarny wypadek w Kenii. Potrzeba 450 tys. zł na transport do Polski i leczenie Ireneusz Stajer

25 stycznia 2023 roku, w Wojtka Parzycha z Rybnika wjechał rozpędzony samochód. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Na miejscu zdarzenia pomocy udzielała mu żona Kasia wraz z przyjaciółmi i tamtejszymi mieszkańcami. Wojtek został przewieziony do szpitala Diani Beach Hospital w Kenii. Na przetransportowanie rybniczanina do Polski asyście zespołu lekarzy potrzeba 450 tys. zł oraz leczenie i rehabilitację. Wojtek w stanie krytycznym trafił do tamtejszego szpitala gdzie rozpoczęła się walka o jego życie.