Ponad 130 uchodźców z Ukrainy w ośrodku NINIWY w lublinieckim Kokotku

Oblackie Centrum Młodzieży to ośrodek położony w środku lasu nad stawem Posmyk oddalony o 11 km od centrum Lublińca. Niegdyś w obiekcie mieścił się hotel Silesiana. Po remontach budynek zmienił zupełnie swoje oblicze i głównie latem przyjmuje tutaj młodzież z regionu i całej Polski. Teraz zajmują go uchodźcy z Ukrainy. Jest ich już ponad 130. To głównie matki z dziećmi. Uciekając przed wojną niektórzy przyjechali pociągiem, część grupy dostała się do granicy z Polską autobusami.

