Ponad pół tysiąca kontroli posesji w Rybniku po wejściu w życie uchwały antysmogowej. Ile mandatów?

W Rybniku założenia uchwały mocno wzięli sobie do serca i od początku roku każdego dnia strażnicy miejscy kontrolują po kilkanaście posesji. Efekt?

- W minionym tygodniu strażnicy skontrolowali 254 nieruchomości w Rybniku. Wystawili pięć mandatów po 500 zł za niewymienione piece. To przypadki, w których właściciele tych kotłowni nie zrobili nic w kierunku wymiany ogrzewania. 30 pouczeń wystawili dla osób, które mają jeszcze stare piece, ale są w trakcie zmian w swoich kotłowniach, np. czekają na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca. W takich sytuacjach zostaje ustalony termin ponownej kontroli – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Łącznie do 1 stycznia strażnicy zapukali już do drzwi dokładne 504 posesji.