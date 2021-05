Pościg ulicami Częstochowy. Mężczyzna, który staranował radiowozy został tymczasowo aresztowany. Prokuratura postawiła mu trzy zarzuty

W piątek tuż przed północą na ulicy Sobieskiego patrol ruchu drogowego postanowił zatrzymać do kontroli drogowej kierującego osobowym peugeotem, którego tor jazdy wskazywał, że mógł być pod wpływem alkoholu. Kierowca zignorował policyjne polecenie i zaczął uciekać ulicami osiedla Trzech Wieszczów.

Stróże prawa rozpoczęli pościg. Do działań włączyły się inne patrole, które pełniły wtedy służbę. Na ulicy Sobieskiego 26-latek uderzył w radiowóz ruchu drogowego i kontynuował ucieczkę w kierunku centrum miasta . Jadąc ulicą Śląską próbował zepchnąć pojazd kryminalnych. Wtedy padły strzały w stronę auta, ale desperat uciekał dalej.

W Alei Jana Pawła II po raz kolejny po raz kolejny policjanci użyli radiowozu do zatrzymania pojazdu spychając go na pas zieleni. Ten jednak obrócił się wokół własnej osi i kontynuował ucieczkę "pod prąd". Ostatecznie peugeot został zatrzymany przez kryminalnych, ale kierowca podjął ucieczkę pieszo. Padły kolejne strzały ostrzegawcze, na które i tym razem mężczyzna nie zareagował. Został zatrzymany kilka minut później.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany

To 26-letni mieszkaniec Częstochowy, z którym podróżowała 40-letnia kobieta. Oboje zostali zatrzymani. Kierowca był trzeźwy. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim biały proszek, którego badanie wykazało, że to ekstazy. Zatrzymanemu pobrana została krew do badań. W wyniku zdarzenia policjanci zostali niegroźnie ranni. Stróże prawa wyjaśniają teraz pod nadzorem prokuratury szczegółowe okoliczności zdarzenia.