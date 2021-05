Częstochowa. Kierowca staranował ławki. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i... trzy promile

Czynności w sprawie kierowcy, który samochodem wjechał na plac w dzielnicy Raków i staranował ławki i kosze na śmieci prowadzi Komenda Miejska Policji w Częstochowie. - Kierowca miał prawie trzy promila alkoholu we krwi. Miał również orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa częstochowskiej policji.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło wieczorem 8 maja. Samochód osobowy, jadąc od strony Kucelina, wjechał z impetem na skrzyżowanie, staranował kosze na śmieci i dwie ławki. Tuż obok siedzieli młodzi ludzie. Ławki zostały całkowicie zniszczone.

Jak udało się nam dowiedzieć, kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów do 8 maja 2021 roku, a więc do dnia, w którym spowodował groźną kolizję. Policja jest w trakcie ustalania, czy tego dnia mógł już prowadzić pojazd.

Sprawca zdarzenia nie odjechał daleko - przejechał przez niedostępny dla samochodów odcinek chodnika i zatrzymał się na ulicy Ossowskiego (obok bloku przy ulicy Iłłakowiczówny 4). Żeby nie zbiegł, zagadywali go świadkowie, mężczyzna jednak nie do końca wiedział, co się z nim dzieje.

- Kierowca ledwo trzymał się na nogach. Bełkotał. Twierdził, że tylko przyszedł popatrzeć, co się stało. Do przyjazdu policji czekał niewzruszony kilka metrów od samochodu. Nie uciekał - relacjonował jeden z obserwatorów.