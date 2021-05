Częstochowa. Policyjny pościg ulicami miasta. 26-latek taranował radiowozy, padły strzały. Dwie osoby zostały zatrzymane

Kiedy uciekinier ponownie wjechał na ulicę Sobieskiego, mundurowi próbowali go zatrzymać, wykorzystując do tego radiowóz. 26-latek uszkodził policyjny pojazd i uciekał dalej.

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się na ulicach Częstochowy. To nie była jednak zabawa, bo podejrzany stwarzał realne zagrożenie. Wszystko zaczęło się w piątek (7.07) kilka minut przed północą. Na ulicy Sobieskiego patrol ruchu drogowego postanowił zatrzymać do kontroli peugeota 207. Kierowca zignorował przekazany sygnał, a radiowóz od razu ruszył za nim.

Chwilę później ostatecznie został unieruchomiony przez kolejny radiowóz. Mężczyzna jednak za nic nie chciał się dać zatrzymać i uciekał pieszo. W pogoń za nim ruszyli funkcjonariusze. Padły też strzały ostrzegawcze. Uciekinier nie zwracał na to uwagi i biegł dalej. Kiedy dobiegli do niego policjanci, szarpał się, został obezwładniony i zatrzymany.

Dlaczego uciekał?

Zatrzymany to 26-letni mieszkaniec Częstochowy. Dlaczego uciekał? W chwili przeszukania miał przy sobie biały proszek. Badanie testerem wykazało, że jest to ekstazy. Był trzeźwy, ale zachowywał się mało racjonalnie, również w czasie zatrzymania. Dlatego pobrano mu krew do badań. Niewykluczone, że w chwili zdarzenia był pod wpływem środków odurzających.