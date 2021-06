Postaw na odzież odblaskową i zwiększ widoczność swojego dziecka na chodniku, ścieżce rowerowej czy placu zabaw materiał partnera

Do największej liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży dochodzi w miesiącach letnich, szczególnie w czerwcu, w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych. Coraz większa samodzielność najmłodszych wynika z ich rozwoju. Wraz z dorastaniem rośnie zagrożenie i coraz częściej stają się one narażone na udział w wypadkach drogowych – to dane z analiz Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak zwiększyć widoczność dzieci na chodniku, ścieżce rowerowej czy placu zabaw? Dziś staje się to jeszcze prostsze z odzieżą odblaskową nawiązującą do… leśnych polskich zwierząt.