Poszukiwani świadkowie zdarzenia na DK 88. Ciężarówka najechała na pachołek, który uszkodził inny pojazd

Poszukiwani świadkowie zdarzenia na DK 88

Do zdarzenia doszło 31 października ok. godz. 12.50 na zabrzańskim odcinku drogi krajowej nr 88. Nieustalony sprawca samochodu ciężarowego jechał w kierunku Bytomia. Pachołek oddzielający pasy ruchu, na który najechał, wpadł pod samochód toyota i uszkodził go. Dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie sprawcy zdarzenia, dlatego policja z Zabrza zwraca się o pomoc.

Osoby, które widziały zdarzenie lub które posiadają wiedzę na temat okoliczności, są proszone o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zabrzu. Sprawą zajmuje się zespół do spraw wykroczeń, z którym można skontaktować się dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

47 854 32 00,

47 854 32 66

Świadkowie zdarzenia mogą również powiadomić najbliższą jednostkę policji dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z dowolnym komisariatem.