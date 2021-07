Poszukiwania zabójcy z Borowców. Nie wchodźcie do lasu - policja ostrzega mieszkańców Bartłomiej Romanek

Trwają prowadzone na szeroką skalę poszukiwania 52-letniego Jacka Jaworka, mieszkańca Częstochowy, który jest podejrzany o dokonanie zabójstwa trzech osób w miejscowości Borowce w powiecie częstochowskim. Policja apeluje do mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona o niewchodzenie do lasów w godzinach wieczornych i nocnych. Sprawca zastrzelił 44-letnie małżeństwo i ich 17-letniego syna. Policja do poszukiwań wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt.