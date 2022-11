Potężne uderzenie w narkobiznes pseudokibców w Katowicach. Zatrzymano 10 osób. Sprawa miała swój początek w marcu...

Katowice. Zatrzymania pseudokibiców związanych z narkobiznesem. 8 osób trafiło do aresztu

Ponadto śledczy znaleźli specjalistyczny sprzęt do prowadzenia plantacji marihuany, którego wartość szacuje się na około 100 tysięcy złotych. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli również broń palną i amunicję bez wymaganego zezwolenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu podejrzany trafił do aresztu.