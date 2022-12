Potrącenie na torach w Skoczowie. Poszkodowany zmarł na miejscu wypadku. Ruch kolejowy zatrzymany, działa komunikacja zastępcza Paweł Kurczonek

Wypadek w Skoczowie - potrącona osoba na torach kolejowych Paweł Kurczonek / Polska Press

5 grudnia ok. godz. 7 doszło do potrącenia osoby na torach kolejowych. Mężczyzna zmarł na miejscu. Do tragicznego zdarzenia doszło na torowisku w rejonie ul. ks. Mocko.