Poważne zarzuty prokuratury dla prezesa znanej firmy na Śląsku. Miał wręczać łapówki pracownikom Agencji Rozwoju Przemysłu

Poważne zarzuty dla prezesa firmy ze Śląska

Według ustaleń prokuratury Wojciech W. opłacił Patrycji Z. oraz członkom jej najbliższej rodziny kilkudniowy pobyt w drogim hotelu oraz wyposażenie jej mieszkania. Oskarżona Patrycja Z. bezpłatnie korzystała również z samochodów należących do spółki Wojciecha W. i powiązanych z nim osób marki BMW X6 oraz marki Porsche Panamera.

Jak ustalono w śledztwie prowadzonym przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Patrycja Z. miała przyjąć łapówkę w wysokości prawie 250 tys. zł. Pieniądze te zostały przekazane jej za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Ontario (Kanada), co miało utrudnić wykrycie przestępczego procederu.

Obojgu oskarżonym Wojciech W. obiecał, że w przypadku pojawienia się problemów w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zatrudni on ich w jednej ze swoich spółek na kierowniczych stanowiskach, do czego doszło.

- Pieniądze te zostały przekazane mu za pośrednictwem firmy jego ojca z branży informatycznej pod pozorem wykonania usługi, która nigdy nie została zlecona i wykonana. Miało to utrudnić wykrycie przestępczego procederu. Ponadto Wojciech W. obiecał Jakubowi M. spłatę za niego w ciągu 4 lat kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Jakuba M. na zakup mieszkania – informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Była wiceprezes ARP miała udostępniać ważne informacje

Patrycja Z. w zamian za łapówki przekazywała pracownikom spółek Wojciecha W. posiadane przez siebie dokumenty i informacje, które nie były publicznie dostępne, a które dotyczyły inwestycji planowanych przez spółki publiczne. To samo robił również Jakub M., który ściśle współdziałał ze swoją przełożoną Patrycją Z.

- Miało to stworzyć Wojciechowi W. przewagę nad konkurencyjnymi firmami i umożliwić podpisanie intratnych kontraktów przez jego spółki ze spółkami publicznymi. Ponadto Patrycja Z. w kontaktach z oskarżonym Wojciechem W. powoływała się na wpływy w jednej ze spółek z branży chemicznej oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zapewniała go przy tym o posiadaniu przez siebie możliwości załatwienia jego spraw - informuje Prokuratura Krajowa.

Wojciech W. odpowie również przed sądem za podrabianie dokumentów oraz za posiadanie narkotyków.

Oskarżeni zostali także członkowie najbliższej rodziny Jakuba M. Jego ojciec – Zbigniew M. został oskarżony o pomoc synowi w przyjęciu łapówki oraz o pranie brudnych pieniędzy, za co odpowie również żona Jakuba M. – Agnieszka M.-K.

Z kolei dyrektor w jednej ze spółek Wojciecha W. – Arkadiusz G. został oskarżony o udzielanie mu pomocy we wręczaniu łapówek.

Oskarżonym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do popełnienia tych przestępstw doszło od 2015 roku do końca marca 2016 roku.