Poważny wypadek w Tworogu, w powiecie tarnogórskim. Trzy osoby zostały ranne, lądował helikopter LPR

Wypadek miał miejsce w sobotę 31 grudnia, około godziny 12:50, na drodze krajowej nr 11, na trasie Tworóg - Pusta Kuźnica, to powiat tarnogórski. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jeden z pojazdów znalazł się na barierkach energochłonnych.

Przybyli na miejsce strażacy zajęli się wyciągnięciem z samochodów osób poszkodowanych. Z uwagi na spore uszkodzenia pojazdów, musieli użyć do tego sprzętu hydraulicznego.

Trzy osoby ranne w wypadku na DK11

W wyniku wypadku trzy osoby zostały poszkodowane. Dwie z nich zostały zabrane do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Do trzeciego z poszkodowanych wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala w Ochojcu.