Powiat wodzisławski: Powstanie nowy punkt pobierania wymazów, dwa dotychczasowe będą czynne dłużej

Powstanie nowy punkt pobrań w powiecie wodzisławskim

Jak poinformował dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Krzysztof Kowalik, Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na utworzenie w powiecie wodzisławskim kolejnego, już trzeciego punktu do pobierania wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

- Nowy punkt powstanie 1 lutego w rejonie stadionu w Nieboczowach przy ul. Jana Kochanowskiego. Będzie to punkt typu drive-thru - informuje Wojciech Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Na początku punkt będzie działał od poniedziałku do piątku od 8:00 do 11:00, a w weekendy od 9:00 do 11:00. - Jak jednak zapowiedział dyrektor PPZOZ, jeśli pozwoli na to sytuacja kadrowa szpitala oraz firmy obsługującej wymazy godziny mogą zostać wydłużone - mówi Raczkowski.