Powiedziałam, że jadę do sanatorium. Nikt nie wiedział, że to Sanatorium miłości. O udziale w programie rozmawiamy z Ewą z Tarnowskich Gór AMA

Ja mam naturę taką, że jak już w coś wchodzę, to nie rozkminiam ,,co to będzie”. Ale wiem, że są osoby, które lubią dzielić włos na czworo. Bałam się ich dociekań, w stylu ,,co ty tam będziesz robić”, ,,na co ci to potrzebne”. Dlatego moi znajomi, współpracownicy, rodzina, nawet synowie dowiedzieli się, że pojechałam do ,,Sanatorium miłości" już post factum - opowiada tarnogórzanka. Rozmawiamy o tym jak to się stało, że wysłała zgłoszenie do popularnego show dla seniorów i co zmieniło się w jej życiu po programie.