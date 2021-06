Powrót kolei do Jastrzębia coraz bardziej realny. Trwają prace nad opracowaniem dwóch linii, które miałyby docierać do miasta

Powrót kolei do Jastrzębia coraz bardziej realny. Trwają prace nad opracowaniem dwóch lini

Dokładnie dwadzieścia lat minęło w lutym tego roku odkąd z jastrzębskiego dworca odjechał ostatni kurs pociągu. Jastrzębie-Zdrój to obecnie największe miasto w Polsce, które nie posiada dostępu do kolei. To jednak ma się zmienić.

Wszystko wskazuje na to, że kolej wróci do Jastrzębia. I to od razu ze zdwojoną siłą. Jak wyjaśniają władze Jastrzębia, obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowego przebiegu dwóch połączeń kolejowych miasta z centrum Aglomeracji Śląskiej.

Jastrzębie miałoby się znaleźć na linii trasy Katowice-Ostrawa. Prace nad tym połączeniem prowadzi spółka Centralny Port Komunikacyjny, która odpowiada za powstanie połączenia kolejowego dużych prędkości. W jej ramach miałoby powstać niespełna 75 kilometrów nowej trasy kolejowej.

- Dzięki tej linii zapewnimy zarazem obsługę największego polskiego miasta pozbawionego dzisiaj dostępu do kolei, czyli Jastrzębia-Zdroju - przyznaje Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.