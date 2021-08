Powroty z wakacji na śląskich drogach. Wzmożony ruch, policyjne kontrole i apel o rozwagę kierowców OPRAC.: Olga Krzyżyk

To już ostatni dzień wakacji. Wiele osób w ostatni weekend sierpnia wróciło z zaplanowanego urlopu. Niektórzy dopiero w najbliższych dniach planują powroty do domu z letniego wypoczynku. W związku z tym na drogach jest sporo samochodów. Deszczowa pogoda nie ułatwia jazdy kierowcom. Trzeba uważać, by ten powrót do domu był bezpieczny.