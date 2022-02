Powszechny Punkt Szczepień w Będzinie znów otwarty w lutym. Można przyjąć pierwszą i kolejne dawki szczepionki

W Będzinie znów będzie otwarty punkt szczepień

W dniach 8, 15, 22 lutego br. będzie ponownie okazja do przyjęcia pierwszej dawki oraz kolejnych dawek przypominających przez osoby dorosłe oraz dzieci w wieku 12 - 17 lat po wcześniejszym zarejestrowaniu się pod numerem infolinii 32 775 81 85. W przypadku dzieci konieczne jest posiadanie podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (kwestionariusze będą dostępne w punkcie szczepień oraz do pobrania na stronie https://pacjent.gov.pl/. Więcej informacji pod numerem infolinii 32 775 81 85.

Tuż obok Powszechnego Punktu Szczepień przy hali widowiskowo-sportowej Będzin Arenie od 1 lutego działa także punkt mobilnego punktu poboru wymazów. Jest dostępny będzie przez siedem dni w tygodniu, a więc test można wykonać także w niedzielę. Przetestować się będą mogły osoby posiadające skierowanie od lekarza POZ lub wygenerowane przez Internetowe Konto Pacjenta.