Pożar w miejscowości Sokole Pole w powiecie częstochowskim. Na miejscu 18 zastępów straży próbuje ugasić 15 hektarów płonącego lasu

W tej chwili sytuacja pożarowa wciąż nie jest opanowana. Na miejscu 18 zastępów straży wciąż próbuje ugasić 15 hektarów płonącego lasu. Na tę chwilę ciężko jest jeszcze ustalić, jak długo potrwa akcja gaśniczo-ratunkowa.

- Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Mając na uwadze, że w tej chwili mamy do czynienia z najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego, jest bardzo sucho, to akcja potrwa jeszcze dość długo. Nawet jeżeli pożar zostanie opanowany, to później dogaszanie jeszcze z pewnością trochę potrwa - tłumaczy mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Na razie nie wiadomo co sprawiło, że doszło do pożaru. Będzie to przedmiotem dochodzenia policji.