Premiera filmu "Immortal Kombat" w Zabrzu. "Nieśmiertelność okazała się nośnym tematem". Dokument Julii Karasiewicz i Tomasza Kazaneckiego

Fascynuje ich wideo i... nieśmiertelność

Julia Karasiewicz i Tomasz Kazanecki na co dzień pracują w Newsroomie360, centralnym projekcie wspierającym w pracy online redakcje w Polska Press. On lubi pisać. Jest mistrzem SEO. Specjalizuje się w pozycjonowaniu treści i pozyskiwaniu ruchu organicznego. Interesuje go wideo. Ona doskonale odnajduje się w świecie multimediów. Interesuje się grafiką, fotografią i montażem wideo. Oboje fascynuje temat nieśmiertelności. Postanowili więc o tym opowiedzieć światu.