Proboszcz z Nikiszowca krytykuje Kurię w Katowicach. Odchodzi: "Ludziom przebaczam, kurii nie"

Ksiądz Tomasz Seweryn w mocnych słowach pożegnał się z parafią św. Anny w Katowicach

Ksiądz Tomasz Seweryn parafią św. Anny w katowickim Nikiszowcu rządził przez około pół roku. Część parafian zraził do siebie decyzją o wymówieniu umowy najmu przykościelnej sali społecznikom z Centrum Aktywności Lokalnej, innych zwolnieniem niektórych pracowników parafii. Duchowny pożegnał się z mieszkańcami Nikiszowca w w trakcie mszy w ostatnią niedzielę. W czasie nabożeństwa wygłosił również oświadczenie.

Mówił, że „hejt” przeciw niemu zaczął się jeszcze zanim objął probostwo. Potem konflikt narastał.

- Kiedy dowiedziałem się, że na Nikiszowcu pali się kukła z napisem ks. Tomasz Seweryn, to powiem Wam szczerze, że byłem przerażony gdzie jestem. Byłem również przerażony tym, że nikt nie był w stanie mi pomóc w tym momencie. Jak można tak społecznie kogoś zlinczować i za co? Ale przeszedłem przez to – podkreślał.