Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń: To nie jest koniec pandemii. A teraz czekają nas też kolejne zdrowotne wyzwania

- Pani profesor, mam taką refleksję: wraz z wybuchem wojny na Ukrainie skończyła się wojna z koronawirusem. Nie widać, nie słychać. Za to coraz częściej słyszymy głosy mówiące wprost: to koniec pandemii. Czy tak jest faktycznie?

- To nie jest koniec pandemii. Owszem, temat zszedł na drugi plan, mniej mówi się o koronawirusie, liczba zakażeń jest niższa, to fakt. Natomiast to nie znaczy, że COVID zniknął. Myślę, że niestety, będziemy nadal z nim żyli, może na innych warunkach, ale jednak. W tym również z tym przywiezionym z zagranicy przez osoby, które uciekają z zagrożonego kraju. Oczywiście, to tragedia i wiele osób nie myśli w takim momencie o koronawirusie. Nie przestrzegają podstawowych zaleceń, które przecież nadal obowiązują, jak choćby noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych czy innych zaleceń epidemicznych. Nie przestrzegają często z przyczyn niezależnych od siebie. I obawiam się, że wszyscy poniesiemy tego konsekwencje…