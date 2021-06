Prognoza pogody na 15 czerwca. Żar zbliża się do Polski. Będzie powyżej 30 stopni

Prognoza pogody na 16 czerwca

W środę w północnej części kraju będzie słonecznie. Mieszkańców pozostałych regionów czeka zmienne zachmurzenie, a w Małopolsce i na Podkarpaciu pojawią się również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Warmii do 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognoza pogody na 17 czerwca

Czwartek zapowiada się słonecznie w całym kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C. na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Od piątku temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza.