Prognoza pogody. Zimno i pochmurno. W weekend dużo opadów TVN Meteo

Wideo

Prognoza pogody. Pogoda w piątek 3 grudnia na Pomorzu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem o sumie do 1-3 l/mkw. i śniegu do 3 cm. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na Mazurach możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.