Program Profilaktyka 40 plus uleczy Polaków po COVID. Start programu już 1 lipca. Jakie badania i do kiedy można zrobić w jego ramach? TK

Program Profilaktyka 40 plus wchodzi w życie 1 lipca. Jest to rozwiązanie, jakie przyniesie program PiS Polski Ład. Bezpłatny pakiet diagnostyczny dla osób, które ukończyły 40 lat podpisał 14 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski. Sprawdź, jakie są zasady programu, jakie badania można wykonać w jego ramach i do kiedy można z niego skorzystać.