Protest przed kurią w Bielsku-Białej. Uczestnicy skandowali: Jak wam nie wstyd? Diecezja przeprasza

Protest przed kurią odbył się dzisiaj 16 stycznia po południu w Bielsku-Białej. Został zorganizowany w związku ze sprawą Janusza Szymika z Międzybrodzia Bialskiego, ofiarą księdza pedofila. - Dziękuję za każdego z was. To, że tutaj jesteście, to żywy znak, że poza Kościołem jest przestrzeń wrażliwości i współczucia - napisał do uczestników protestu Janusz Szymik. Jego list odczytała żona Katarzyna.